В России три части армии получили почетные наименования в честь украинских городов. Как выяснили журналисты «Фразы», указы 30 июня подписал президент страны Владимир Путин.

Как сообщает портал РБК, почетные наименования были присвоены «в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу».

Как сказано в указах, 6-й танковый полк российской армии будет называться гвардейским Львовским, 68-й танковый полк получил название гвардейский Житомирско-Берлинский, а 163-й танковый полк назван гвардейским Нежинским.

Также украинские города были включены в почетные наименования полков «в память об участии частей в освобождении этих городов в годы ВОВ».

Сообщается, почетное наименование Житомирский было присвоено 93-й отдельной танковой бригаде, на базе которой позднее был создан 68-й полк, «в ознаменование одержанной победы и отличие в боях за освобождение города Житомир». Как отмечается, приказ был подписан еще Иосифом Сталиным в 1944 году, в 1991 году он был расформирован, и возрожден в 2017 году.

Как писала «Фраза», перед чемпионатом мира Россия «присвоила» себе двух легендарных киевских динамовцев.