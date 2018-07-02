Члены британского правительства «похоронили» королеву Елизавету II, – СМИ

В Британии решили провести репетицию похорон королевы Елизаветы II. Как выяснили журналисты «Фразы», несмотря на секретность собрания, слухи о ней просочились в СМИ.

Как пишет издание The Times, репетиция, которую придумали власти страны на случай смерти 92-летней королевы, которая правит страной с 1952 года, называется Castle Dove. На репетиции между членами правительства и некоторыми парламентариями были «разделены обязанности в подготовке мероприятий во время национального траура в Великобритании».

По данным издания, в репетиции принимали участие заместитель премьер-министра Терезы Мэй Дэвид Лидингтон, а также другие чиновники. Среди них были министр внутренних дел Саджид Джавид, глава палаты общин Андреа Лидсом и глава шотландской администрации Дэвид Манделл. Сообщается, что собравшиеся обсуждали «формат и время заявления о смерти королевы».

По плану траур после смерти Елизаветы II продлится десять дней. Также в Букингемском дворце соберутся более шестисот герцогов и приближенных короны, чтобы принять участие в объявлении имени нового короля. Что касается самой церемонии, то тело Елизаветы II после ее смерти планируют выставить для прощания в Вестминстерском дворце на четыре дня, а новый король отправится в Шотландию и Уэльс.

Как известно, наследником престола является принц Уэльский Чарльз, однако в британском обществе давно ходят разговоры о том, что он право наследовать корону следующему за ним в праве на трон своему сыну герцог Кембриджскому Уильяму.

Как писала «Фраза», знаменитый лондонский Биг-Бен «умолк». Возможно, до конца правления Елизаветы II.

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