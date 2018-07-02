Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

Члены британского правительства «похоронили» королеву Елизавету II, – СМИ

Члены британского правительства «похоронили» королеву Елизавету II, – СМИ

В Британии решили провести репетицию похорон королевы Елизаветы II. Как выяснили журналисты «Фразы», несмотря на секретность собрания, слухи о ней просочились в СМИ.

Как пишет издание The Times, репетиция, которую придумали власти страны на случай смерти 92-летней королевы, которая правит страной с 1952 года, называется Castle Dove. На репетиции между членами правительства и некоторыми парламентариями были «разделены обязанности в подготовке мероприятий во время национального траура в Великобритании».

По данным издания, в репетиции принимали участие заместитель премьер-министра Терезы Мэй Дэвид Лидингтон, а также другие чиновники. Среди них были министр внутренних дел Саджид Джавид, глава палаты общин Андреа Лидсом и глава шотландской администрации Дэвид Манделл. Сообщается, что собравшиеся обсуждали «формат и время заявления о смерти королевы».

По плану траур после смерти Елизаветы II продлится десять дней. Также в Букингемском дворце соберутся более шестисот герцогов и приближенных короны, чтобы принять участие в объявлении имени нового короля.  Что касается самой церемонии, то тело Елизаветы II после ее смерти планируют выставить для прощания в Вестминстерском дворце на четыре дня, а новый король отправится в Шотландию и Уэльс.

Как известно, наследником престола является принц Уэльский Чарльз, однако в британском обществе давно ходят разговоры о том, что он право наследовать корону следующему за ним в праве на трон своему сыну герцог Кембриджскому Уильяму.

Как писала «Фраза», знаменитый лондонский Биг-Бен «умолк». Возможно, до конца правления Елизаветы II.

Ранее стало известно, что принцесса Меган Маркл оказалась потомком американского Потрошителя.

Тэги: Великобритания, мир, королева, Елизавета II, Британия

Комментарии

Колонка автора
01.07.18 09:43

Эфиопия - пример для истерзанной войной Украины

Автор: Евгений Селяков

Статьи

02.07.18 08:59

Рынок недвижимости Украины опять на грани обвала

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Советник Трампа попытался объяснить, что президент США думает о Крыме

Советник Трампа попытался объяснить, что президент США думает о Крыме
02.07.18 09:19
722
Последние новости
02.07.18 13:18

Неизвестный псих требует денег от СБУ и полиции, угрожая «порубить на кусочки десятки детей»
02.07.18 13:01

Бывший депутат Рады рассказал о жестоком убийстве своего сына
02.07.18 12:32

Путин назвал российские воинские части в честь трех украинских городов
02.07.18 12:10

В Карпатах выпал июльский снег
02.07.18 11:49

Члены британского правительства «похоронили» королеву Елизавету II, – СМИ
02.07.18 11:36

В Киеве у маршрутки на ходу отвалилось колесо. Повезло, что обошлось без жертв
02.07.18 11:14

Уже третьи сутки из аэропорта «Киев» не могут вылететь два самолета
02.07.18 11:07

Кот на колбасном прилавке в одном из супермаркетов Киева позабавил и возмутил соцсети
02.07.18 10:48

Синоптики пообещали, что в Украине потеплеет
02.07.18 10:28

Ким Чен Ын чуть не застрял в чудо-автомобиле российского автопрома

Интервью

28.06.18 09:21

Олег Демчук: Сильные независимые общины — смерть для олигархических групп и их лобби в ВРУ

Автор: Максим Михайленко

Фото и Видео
В Карпатах выпал июльский снег
В Карпатах выпал июльский снег
В Карпатах выпал июльский снег
В Карпатах выпал июльский снег
В Киеве у маршрутки на ходу отвалилось колесо. Повезло, что обошлось без жертв
В Киеве у маршрутки на ходу отвалилось колесо. Повезло, что обошлось без жертв
Кот на колбасном прилавке в одном из супермаркетов Киева позабавил и возмутил соцсети
Кот на колбасном прилавке в одном из супермаркетов Киева позабавил и возмутил соцсети
Ким Чен Ын чуть не застрял в чудо-автомобиле российского автопрома
Ким Чен Ын чуть не застрял в чудо-автомобиле российского автопрома
США провели испытания гравитационной ядерной бомбы
США провели испытания гравитационной ядерной бомбы
Из аэропорта «Киев» вторые сутки не могут вылететь толпы туристов
Из аэропорта «Киев» вторые сутки не могут вылететь толпы туристов
В Индии автобус упал в ущелье – погибли десятки людей
В Индии автобус упал в ущелье – погибли десятки людей
Киев кое-где затопило из-за сильного ливня
Киев кое-где затопило из-за сильного ливня
Из-за непогоды в разных регионах Украины сообщают о потопах
Из-за непогоды в разных регионах Украины сообщают о потопах
В столичном подземном переходе людям на головы падает плитка
В столичном подземном переходе людям на головы падает плитка
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.