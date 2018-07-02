Уже третьи сутки из аэропорта «Киев» не могут вылететь два самолета

С прошлой субботы в аэропорту «Киев» сотни туристов не могут вылететь в два турецких города. Как выяснили журналисты «Фразы», люди ждут уже третьи сутки, и еще не факт, что они смогут улететь.

Как передает телеканал «112.ua», задерживаются рейсы в турецкие города Анталию и Даламан.

Сообщается, что в компании перевозчика заявили, что 177 из 450 пассажиров согласились поселиться в гостиницах.

Впрочем, некоторые люди уже собираются требовать компенсацию за такие неудобства. Сначала им говорили о поломке самолета, а потом – о долгах туроператора.

Пока неизвестно, когда смогут вылететь самолеты.

Отмечается, что удалось вылететь другим самолетам, но из аэропорта «Борисполь».

Как писала «Фраза», на воскресенье, 1 июля, в аэропорту «Киев» задерживались семь рейсов в разные страны, в частности – на курорты Анталии и Батуми.