Синоптики пообещали, что в Украине потеплеет

С сегодняшнего дня в Украине начнет понемногу теплеть, а дожди будут прекращаться. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщают в Гидрометцентре.

Так, в понедельник, , 2 июля, на большей части страны, в западных, северных и центральных регионах пройдут дожди, будет прохладно. Но уже со вторника осадки будут сходить на нет, а воздух начнет прогреваться.

Сегодня на западе Украины будет до 18 градусов тепла, на севере до 19 градусов, а на востоке уже 26-28 градусов. На юге потеплеет до 26 градусов, в центральной части страны будет до 21 градуса. В Крыму будет 24-26 градусов.

В Киеве сегодня ожидаются дожди, температура будет 17-19 градусов, но со вторника начнет теплеть.

Как писала «Фраза», Киев кое-где затопило из-за сильного ливня.

Также из-за непогоды почти четыре сотни населенных пунктов в Украине остались без электричества.

Ранее из-за ливней в разных регионах Украины сообщали о потопах.