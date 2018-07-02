На Закарпатье насмерть забили цыганку

В городе Берегово (Закарпатская область) произошло смертельное нападение, жертвой которой стала женщина ромской национальности. Как выяснили журналисты «Фразы», она получила смертельно ножевое ранение.

Как передают местные СМИ, трагедия случилась в воскресенье, 1 июля, днем на территории местного железнодорожного депо.

Нападавших было несколько. Один из них нанес ей смертельный удар ножом. Женщина пыталась убежать и спрятаться в доме одного из местных жителей, где и скончалась.

Погибшей было тридцать лет.

Сами цыгане говорят, что нападавшие были не местными.

В полиции заявили, что женщину нашли на улице.

Как писала «Фраза», на окраине Львова группа местных малолеток разгромила лагерь ромов, в результате чего один человек погиб, еще четверо были ранены.