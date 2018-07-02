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Сборная Хорватии в драматическом матче обыграла Данию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018

Сборная Хорватии в драматическом матче обыграла Данию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018

Сегодня, 1 июля, вечером определился еще один участник четвертьфинала Чемпионата мира по футболу. Как передает корреспондент «Фразы», в поединке между сборными Хорватии и Дании сильнее оказались балканцы.

Команды начали эту встречу, что называется, без раскачки. Уже на первой минуте Занка-Йоргенсен вывел Данию вперед, но уже спустя три минуты Манджукич выровнял ситуацию на поле.

 

После этого по-настоящему опасных моментов не имела ни та, ни другая команда и, как результат, игра перешла в овертайм. Здесь уже интереснее смотрелись хорваты и за несколько минут до окончания второй дополнительной пятнадцатиминутки имели великолепный шанс для того, чтобы вырвать победу. Модрич ювелирным пасов вывел Ребича на свидание со Шмайхелем, Йоргенсен в своей штрафной остановил хорвата недозволенным приемом и арбитр вполне закономерно указал на одиннадцатиметровую отметку. Но капитан хорватской сборной Лука Модрич не сумел переиграть голкипера датчан — Шмайхель взял мяч намертво.

 

В итоге судьба поединка решалась в серии послематчевых пенальти, где успех праздновали хорваты. В четвертьфинале Хорватия сыграет с Россией.

Ранее «Фраза» сообщала, что сборная России сенсационно обыграла Испанию в серии пенальти и также вышла в четвертьфинал.

Днем ранее в четвертьфинал также вышли сборные Франции и Уругвая.

Тэги: футбол, мир, Чемпионат мира, спорт, Чемпионат мира-2018

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