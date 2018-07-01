ЧМ-2018: Россия сенсационно проходит Испанию

На ЧМ-2018 грянула первая сенсация — сборная России прошла в 1/8 финала команду Испании. Как выяснили журналисты «Фразы», судьба путевки в четвертьфинал решалась в серии послематчевых пенальти.

Основное и дополнительное время поединка прошли достаточно вяло. Испанцы открыли счет в игре, но россияне сравняли его еще до перерыва.

После этого сборная России защищалась, а Испания нехотя атаковала.

В итоге, основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1.

В серии пенальти россияне были сильнее — 4:3.

Ранее эксперт «Фразы» подвел итог группового раунда ЧМ-2018.