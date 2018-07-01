Прожиточный минимум для украинцев подняли на 77 гривен

С 1 июля в Украине произошло плановое повышение прожиточного минимум. Как выяснили журналисты «Фразы», согласно госбюджету на этот год он вырос на 77 гривен.

Сейчас прожиточный минимум в Украине, таким образом, составляет 1777 гривен.

Ранее, с 1 января, прожиточный минимум был повышен до 1700 гривен. С 1 декабря его повысят еще раз – до 1853 гривен. Будут повышать прожиточный минимум и в 2019 году: до 1936 гривен с 1 июля, и до 2011 гривен с 1 декабря.

Стоит отметить, что для детей в возрасте до шести лет прожиточный минимум вырос на 67 гривен и составляет теперь 1559 гривен, для работоспособных лиц он вырос на 79 гривен до 1841 гривны, для утративших работоспособность украинцев он вырос на 62 гривны до 1435 гривен.

Как писала «Фраза», с 1 июля миллиону украинских пенсионеров подкинули по 62 гривны.