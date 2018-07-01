Главные новости за 30 июня – 1 июля 2018 года

Прожиточный минимум для украинцев подняли на 77 гривен. С 1 июля в Украине произошло плановое повышение прожиточного минимум. Согласно госбюджету на этот год он вырос на 77 гривен.

Непогода в Украине: почти четыре сотни населенных пунктов остались без электричества. В Украине снова бушует непогода. Из-за сильных порывов ветра сразу 384 населенных пунктов остались без электричества.

Из-за непогоды в разных регионах Украины сообщают о потопах. Прошедший по Украине ураган с ливнями привел к затоплению в ряде регионов. Об этом сообщают в ГСЧС и соцсетях.

Некоторым застрявшим в Тунисе украинским туристам удалось вернуться домой. Некоторым украинским туристам, застрявшим в аэропорту Туниса из-за проблем с туроператором, удалось вернуться домой. Как Об этом сообщают в МИД Украины.

Из аэропорта «Киев» вторые сутки не могут вылететь толпы туристов. В столичном аэропорту «Киев» случилось ЧП – тут вторые сутки не могут вылететь отдыхать около тысячи туристов. Некоторые ждут своих самолетов с субботы, 30 июня.

Трамп неоднозначно ответил на вопрос по Крыму: «Мы посмотрим». Президент США Дональд Трамп вновь неоднозначно высказался по вопросу аннексированного Россией Крыма. Об этом он заявил на борту президентского самолета.

У Telegram случился глобальный мировой «сбой». У популярного мессенджера Telegram случился глобальный сбой в работе. Проблемы с работой сервиса испытывали пользователи во всем мире.

В Индии автобус упал в ущелье – погибли десятки людей. Страшная трагедия случилась в Индии, где автобус с людьми сорвался в ущелье. Сообщается о десятках погибших.

В Австрии официально ввели для своих граждан «третий пол». В Австрии разрешили указывать в официальных документах «третий пол». Такое решение вынес Конституционный суд страны.