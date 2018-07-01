Жителей Киева и некоторых областей предупредили о грядущем урагане

В Украине продолжает бушевать непогода — на смену жаре пришло похолодание, сопровождаемое порывами ветра и ливнями. Как выяснили журналисты «Фразы», в воскресенье, 1 июля, по стране предупреждают о сильных грозах.

По данным ГСЧС, в Киеве и области сегодня ожидаются град и шквалы. Скорость ветра достигнет 20 метров в секунду.

Накануне в Киеве уже прошел сильный дождь, который частично подтопил столицу.

О погоде в Киеве рассказали в Гидрометцентре Украины.

Также ураган ожидается в Сумской и Житомирской областях. По всей стране будет прохладно, пройдут дожди.

Ожидается, что такая погода будет держаться в Украине несколько дней.

Как писала «Фраза», из-за непогоды почти четыре сотни населенных пунктов в Украине остались без электричества.

Ранее из-за ливней в разных регионах Украины сообщали о потопах.