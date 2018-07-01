У Telegram случился глобальный мировой «сбой»

У популярного мессенджера Telegram случился глобальный сбой в работе. Как выяснили журналисты «Фразы», проблемы с работой сервиса испытывали пользователи во всем мире.

О глобальном сбое Telegram люди пишут в соцсетях и на форумах.

Проблемы с работой сервиса начались в ночь на воскресенье, 1 июня. Telegram практически не работал в некоторых странах Европы, и в отдельных регионах США. В частности, сервис выдавал ошибки в России, Британии, Голландии, Франции и Италии.

Сообщается, что 45% пользователей не смогли получать и отправлять сообщения, у 43% были проблемы с подключением к серверу, а еще 11% людей не могли войти в свой аккаунт.

Как писала «Фраза», весной Telegram запретили в России, из-за чего сбой случился в других странах.

Ранее Viber заподозрил российских операторов связи в блокировании своих серверов из-за Telegram.