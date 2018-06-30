В Австрии официально ввели для своих граждан «третий пол»

В Австрии разрешили указывать в официальных документах «третий пол». Как выяснили журналисты «Фразы», такое решение вынес Конституционный суд страны.

В решении говорится, что власти Австрии должны разрешить своим гражданам указывать в официальных документах «третий пол». Причислять себя к «третьему полу» смогут австрийцы, не считающие себя ни мужчинами, ни женщинами.

Конституционный суд страны отметил, что вынес данное решение на основе восьмой статьи Европейской конвенции о правах человека. Данная норма гарантирует право на «индивидуальную сексуальную идентичность» и защищает людей с «альтернативной сексуальной идентичностью». Отмечается, что Конституционный суд Австрии «удовлетворил иск мужчины, который хотел, что в его документах он значился как интерсексуал».

Как писала «Фраза», в Австралии признали существование «третьего пола» еще пять лет назад.

Тогда же Германия ввела свидетельство о рождении для «третьего пола».