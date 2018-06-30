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Ученые выяснили, что загрязненный воздух приводит к диабету

Ученые выяснили, что загрязненный воздух приводит к диабету

Ученым из университета Вашингтона в Сент-Луисе удалось установить, что причиной диабета может стать не только неправильное питание и ожирение. Как выяснили журналисты «Фразы», к болезни приводит и плохая экология, в частности – загрязненный воздух.

Как пишет журнал Lancet Planetary Health, ухудшение экологии во всем мире приводит к росту числа диабетиков. На данный момент в мире насчитывается 420 миллионов больных диабетом.

Ученые заявили, что «число диабетиков увеличивается даже при минимальном уровне загрязнения воздуха». При этом по меркам ВОЗ такой воздух не будет считаться загрязненным.

Ученые отметили, что из-за плохой экологии число диабетиков растет даже в странах, где нет проблем с ожирением, например в Афганистане или на Африканском континенте.

Сообщается, что в ходе исследования ученые объединили результаты наблюдений за здоровьем диабетиков и здоровых людей, наложив данные на карты загрязнения воздуха. Выяснилось, что люди живущие регионах, где загрязнение составляет 10 микрограмм на кубический метр, сразу на 21% чаще болеют диабетов, чем жители более «чистых» территорий.

Ученые уже бьют тревогу, ведь, по их словам, из-за грязного воздуха число больных ежегодно увеличивается более чем на три миллиона человек.

Как писала «Фраза», ученые доказали, что диабет возникает не из-за уровня сахара в крови.

Ранее эксперты определили самую опасную для здоровья диету.

Тэги: ученые, общество, здоровье, диабет

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