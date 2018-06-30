Некоторым застрявшим в Тунисе украинским туристам удалось вернуться домой

Некоторым украинским туристам, застрявшим в аэропорту Туниса из-за проблем с туроператором, удалось вернуться домой. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщают в МИД Украины.

Так, как написал у себя в «Твиттере» заместитель директора Департамента консульской службы МИД, начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич, в субботу утром в Киев из Туниса вернулась часть украинских туристов.

Он добавил, что сейчас «принимаются меры по возвращению остальных украинцев». Дипломат добавил, что «нужен системный регулятивный механизм предотвращения подобных ситуаций».

Ранее люди говорили, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств по отправке туристов на родину.

Как писала «Фраза», около трехсот украинских туристов несколько дней не могли вылететь в Харьков из аэропорта Монастир в Тунисе.