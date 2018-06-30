Трамп неоднозначно ответил на вопрос по Крыму: «Мы посмотрим»

Президент США Дональд Трамп вновь неоднозначно высказался по вопросу аннексированного Россией Крыма. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он заявил на борту президентского самолета.

Как пишет издание Politico, во время брифинга на «борту № 1» Дональд Трамп прокомментировал грядущую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится 16 июля в Хельсинки.

Общаясь с журналистами, Дональд Трамп сообщил, что хочет обсудить с Владимиром Путиным темы Крыма, Сирии, а также вмешательства РФ в американские выборы.

Дональд Трамп заявил, что результатами грядущих переговоров может стать «деэскалация».

Говоря о Крыме, президент США заявил, что его предшественник Барак Обама «допустил исключение России из G8 за его аннексию».

При этом Дональду Трампу задали вопрос, готовы ли США признать Крым российским. Американский лидер ответил неоднозначно: «Мы посмотрим».

Как писала «Фраза», Дональд Трамп за ужином якобы назвал Крым «российским». Белый дом тогда решил воздержаться от оценок.