Из-за гигантского пожара в Херсонской области сгорел урожай пшеницы

В Херсонской области полыхал гигантский пожар, в результате которого был уничтожен урожай пшеницы. Как выяснили журналисты «Фразы», огонь бушевал в селе Рубановка.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, огонь вспыхнул ночью пятницы, 29 июня.

Площадь пожара составила 340 гектаров, в результате чего было уничтожено 170 гектаров урожая пшеницы.

Сообщается, что ЧП случилось на территории местного фермерского хозяйства. Огонь пыталась потушить своими силами местная охрана, не став привлекать к помощи ГСЧС.

Не исключено, что причиной пожара мог стать поджог.

Как писала «Фраза», в июне в зоне ЧАЭС несколько раз вспыхивал пожар, который не могли потушить несколько дней.