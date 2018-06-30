Непогода в Украине: почти четыре сотни населенных пунктов остались без электричества

В Украине снова бушует непогода. Как выяснили журналисты «Фразы», из-за сильных порывов ветра сразу 384 населенных пунктов остались без электричества.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, непогода ударила по десяти областям страны.

В сообщении говорится, что «в результате грозы и порывов ветра из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 384 населенных пункта в десять областях».

Больше всего не повезло Днепропетровской области — тут обесточены 157 населенных пунктов.

Также непогода ударила по Киеву и области, где без электричества остались 104 населенных пунктов.

Бушевавшие дожди и порывы ветра затронули Винницкую, Полтавскую, Кировоградскую, Запорожскую, Херсонскую, Черкасскую, Николаевскую и Луганскую области.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как писала «Фраза», ранее молния несколько раз попала в Киевскую телевышку.