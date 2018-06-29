Сотни украинских туристов вторые сутки сидят в аэропорту Туниса, не имея возможности вернуться домой

Около трехсот украинских туристов вторые сутки не могут вылететь в Харьков из аэропорта Монастир в Тунисе. Как выяснили журналисты «Фразы», часть туристов, которые должны были лететь 28 июня утром, привезли в отель в городе Сус.

При этом другая группа туристов до сих пор находится в аэропорту без какой-либо информации и планируемом вылете. По их словам, авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств по отправке туристов на родину, сообщает ТСН.

Как рассказали в украинском консульстве, рейс задерживается из-за отсутствия топлива для самолета и туроператор якобы должен решить этот вопрос в течение нескольких часов.

Ранее же в авиакомпании сообщали, что рейсы, которые были запланированы на 27 июня из Киева, Львова и Харькова в Монастир были отменены из-за отсутствия оплаты рейсов со стороны туроператора Oasis Travel.

На данный момент, как утверждают в авиакомпании, туроператор якобы не выполнил свои финансовые обязательства аж за девять рейсов. Поэтому по всем вопросам, в том числе и по вопросу компенсации, авиакомпания советует обращаться в Oasis.

В свою очередь представители туроператора выдвинули в адрес перевозчика встречные обвинения, утверждая, что авиакомпания имеет задолженности перед аэропортами Туниса, не имея средств для оплаты посадки, обслуживания и взлета рейсов в местных аэропортах.

Ранее «Фраза» сообщала, что в конце августа 2017 года в аэропорту «Жуляны» застряли около сотни украинцев, рейсы которых были отменены. Туристы не могли вылететь в Испанию из-за того, что туроператор не оплатил рейсы.

В начале сентября из-за халатности туроператора в Испании застряли украинские туристы.

9 августа 2017 года появилась информация о том, что несколько десятков киевлян, которые хотели дешево отдохнуть в Египте, стали жертвами мошенников. Общая сумма прибыли аферистов составила почти 18 тысяч долларов.