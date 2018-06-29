ЧМ-2018: Определились все участники 1/8 финала, будет интересно

Сегодня, 28 июня на Чемпионате мира по футболу матчами в группах G и H завершился групповой этап. Как передает корреспондент «Фразы», после этих поединков определились все пары 1/8 финала.

В группе Н до последних секунд не было понятно, кто же выйдет в плей-офф. В матче Польша – Япония сильнее были поляки 1:0. Единственный мяч во встрече на свой счет записал Ян Беднарек.

В параллельном поединке Колумбия под занавес встречи дожала Сенегал – 1:0 и гарантировала себе путевку в плей-офф. Единственный гол после подачи с углового забил Мина.

После сыгранных матчей сборные Японии имели в своем активе одинаковое количество очков. Более того, все остальные показатели также были равными, поэтому счастливчик, попавший в плей-офф, определился по дополнительному показателю, а именно по количеству желтых карточек. У японцев их оказалось меньше, поэтому именно они и вышли в 1/8 финала.

Итоговая турнирная таблица в группе Н:

1. Колумбия – 3 игры / 6 очков;

2. Япония – 3 / 4;

3. Сенегал – 3 / 4;

4. Польша – 3 / 3.

В группе G в поединке между сборными Англии и Бельгии решалась судьба первого места, и заняли его бельгийцы благодаря точному удару Янузая во второй сорокапятиминутке.

В параллельном матче этой группы сборная Туниса обыграла Панаму со счетом 2:1. В середине первого тайма Панама вышла вперед благодаря автоголу Мерья, но во второй половине встречи Бен-Юссеф и Хазри принесли победу Тунису.

Итоговая турнирная таблица в группе G:

1. Бельгия – 3 игры / 9 очков;

2. Англия – 3 / 6;

3. Тунис – 3 / 3;

4. Панама – 3 / 0.

После сегодняшних сыгранных поединков образовались последние две пары участников 1/8 финала. Сборная Бельгии сыграет с Японией на этой стадии, а англичане померяются силами с колумбийцами.

Ранее «Фраза» сообщала, что 25 июня на Чемпионате мира по футболу определились первые пары 1/8 финала.

26 июня определились еще две пары участников плей-офф, а 27-го – еще две.