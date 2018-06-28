Названы место и дата встречи Трампа и Путина

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин проведут встречу в Хельсинки. Как выяснили журналисты «Фразы», состоится эта встреча после саммита НАТО 11-12 июля.

По итогам переговоров главы двух государств дадут пресс-конференцию, где ответят на все вопросы, интересующие журналистов.

JUST IN: Summit between @POTUS and Putin to be in Helsinki, Finland pic.twitter.com/zCcSFabtOU — Fox News (@FoxNews) 28 июня 2018 г.

Не так давно сам Трамп говорил, что двухсторонняя встреча с Путиным может пройти именно в Хельсинки.

В то же время официальный сайт Кремля уточняет, что встреча состоится 16 июля.

Ранее «Фраза» сообщала, что еще в начале июня появилась информация о том, что администрация Дональда Трампа планирует провести встречу на высшем уровне между президентом США и президентом России Владимиром Путиным. Однако тогда точное место и дата встречи глав государств еще не были определены.