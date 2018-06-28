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Ученые предупреждают о климатической катастрофе в Баренцевом море

Ученые предупреждают о климатической катастрофе в Баренцевом море

Норвежские ученые из Института морских исследований в северной части Баренцева моря зафиксировали стремительные изменения климата. Как выяснили журналисты «Фразы», результат таких изменений может стать губительным для местной экосистемы.

Как пишет журнал Nature Climate Change, в этой местности постепенно теряются признаки арктического моря, а в будущем северная часть Баренцева моря может стать частью атлантической климатической системы.

Ели это произойдет, может погибнуть местная экосистема, в которой, в частности, обитают зависящие от ледового покрова животные.

Ученые считают, что это происходит из-за того, что в связи со снижением объема пресной воды, поступающей во время таяния льда в море, нарушается  стратификация слоев воды.

Ранее «Фраза» сообщала, что не так давно исследователи NASA провели ежегодное исследование арктических льдов, результаты которых их озадачили. Самолет организации зафиксировал непонятные воронки, которые ранее ученым на глаза не попадались.

Позже ученые, занимающиеся морскими исследованиями, обнаружили в арктических льдах рекордное количество пластика. 

Тэги: ученые, катастрофа, климат, мир, наука, Баренцево море

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