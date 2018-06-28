Ни дня без сенсаций на ЧМ-2018: Определились еще две пары 1/8 финала

Сегодня, 27 июня, состоялись заключительные матчи группового этапа в квартетах E и F. Как передает корреспондент «Фразы», после этих поединков стали известны еще две пары участников 1/8 финала.

Как уже сообщала «Фраза», сборная Германии довольно сенсационно проиграла Южной Кореи со счетом 0:2, впервые в своей истории не выйдя из группы, а Швеция также неожиданно разгромила Мексику. Первый тайм обошелся без забитых мячей, зато после перерыва скандинавы большими силами пошли вперед и добились своего. Открыл счет в матче Аугустинссон на 50-й минуте. Спустя двенадцать минут Гранквист с пенальти удвоил преимущество своей команды, а еще через двенадцать минут Альварес отметился автоголом и поставил точку в матче – 3:0 в пользу сборной Швеции.

Итоговая турнирная таблица в группе F:

1. Швеция – 3 игры / 6 очков;

2. Мексика – 3 / 6;

3. Южная Корея – 3 / 3;

4. Германия – 3 / 3.

В группе Е сборная Бразилии встречалась с Сербией, а Швейцария играла с Коста-Рикой. Сербы начали свой поединок довольно резво, ведь для прохода в 1/8 финала им нужна была лишь победа. Но, не реализовав свои моменты, балканцы в середине первого тайма пропустили первый гол – отличился Паулиньо, а в середине второго Тьяго Силва удвоил преимущество своей команды, поставив точку в матче – 2:0 в пользу Бразилии.

В параллельном поединке Швейцария встречалась с Коста-Рикой и победили со счетом 2:1. В первом тайме открыл счет Джемаили, а в дебюте второй сорокапятиминутки Уостон выровнял ситуация на поле. Под конец поединка Дрмич мощным ударом снова вывел швейцарцев вперед, но на последней минуте Руис с пенальти снова сравнял счет, установив, таким образом, итоговый результат – 2:2.

Итоговая турнирная таблица в группе Е:

1. Бразилия – 3 игры / 7 очков;

2. Швейцария – 3 / 5;

3. Сербия – 3 / 3;

4. Коста-Рика – 3 / 1.

После сыгранных поединков определились еще две пары в 1/8 финала: сборная Швеции сыграет со Швейцарией, а Бразилия встретится с Мексикой.

Ранее «Фраза» сообщала, что 25 июня на Чемпионате мира по футболу определились первые пары 1/8 финала.

26 июня определились еще две пары участников плей-офф.