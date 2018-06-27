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Главные новости за 27 июня 2018 года

Главные новости за 27 июня 2018 года

Украина и еще шесть стран потребовали от Германии репарации за Вторую мировую войну. Семь стран, среди которых и Украина, потребовали от Германии репарации пострадавшим от действий нацистов во время Второй мировой войны. Для этого они обратились к комиссару по правам человека Совета Европы.

Апелляционный суд отпустил догхантера Святогора на свободу. Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения известному догхантеру Алексею Святогору с содержания под стражей на домашний арест.

Обвинив в контрабанде и шпионаже, в России арестовали украинского адвоката. В России арестовали по обвинению в контрабанде и шпионаже украинского адвоката Игоря Кияшко. Его задержали еще в апреле в Нижнем Новгороде.

С начала года бюджет Украины оказался дефицитным на без малого 10 миллиардов гривен. Дефицит Государственного бюджета за пять месяцев текущего года составил 9,2 миллиарда гривен. В прошлом году за аналогичный период времени бюджет был сведен с профицитом 26,5 миллиардов гривен.

В Украине попытались пересчитать всех наркоманов. Цифра получилась пугающей. В Украине попытались посчитать всех наркоманов, употребляющих запрещенные вещества с помощью инъекций. Таких в нашей стране, как минимум, 346 тысяч человек.

В Киеве продолжается массовое отключение горячей воды. Стало известно, каким районам не повезло. В Киеве снова отключают горячую воду. Неудобства привычно объясняют испытанием теплосетей ТЭЦ-5.

62 человека отравились во время выпускного на Виннитчине. В двух селах Винницкой области 62 человека отравились во время выпускного застолья, среди них дети до 15 лет. Блюда заказывались в кафе в соседнем селе, а продукты покупались на рынках и продуктовой базе двух райцентров.

Голливудский сценарист получил пожизненный срок за убийство своей девушки-украинки. В США за убийство украинки был осужден голливудский продюсер. Канадец Блейк Лейбел признан виновным в жесткой расправе над Яной Касьян.

Украинский футбол потерял еще пять клубов. Среди них — легендарные «Днепр» и «Металлург». Украинский футбол продолжает штормить — сразу пять клубов были лишены профессионального статуса. Такое решение было принято во время Конференции Профессиональной футбольной лиги.

Названа десятка самых недружелюбных стран для женщин. Среди них неожиданно оказались США. Исследователи, занимающиеся правами женщин, составили рейтинг самых недружелюбных для них стран в мире. Список из десяти стран был опубликован фондом The Thomson Reuters.

Тэги: Киев, футбол, общество, здоровье, мир, политика, спорт

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