62 человека отравились во время выпускного на Виннитчине

В двух селах Винницкой области 62 человека отравились во время выпускного застолья, среди них дети до 15 лет. Как выяснили журналисты «Фразы», блюда заказывались в кафе в соседнем селе, а продукты покупались на рынках и продуктовой базе двух райцентров.

Как сообщает Gazeta.ua со ссылкой на представителя полиции Винницкой области Вадима Кобзаря, в ходе следствия выяснилось, что приготовленные блюда повара привезли на выпускные вечера без холодильного оборудования, а работники кафе не проходили медосмотр.

При этом продукты преимущественно представляли из себя домашние колбасы, копченое мясо, овощи и фрукты.

По данным Винницкой областной государственной администрации, на данный момент в инфекционном отделении Бершадской и Чечельницкой больниц находятся 62 человека. Среди них 23 ребенка с признаками острой кишечной инфекции.

Проводится ряд экспертиз. К административной ответственности привлекли владелицу кафе и директора УВК села Стратиевка. Открыто уголовное производство.

Как сообщала «Фраза», в 2010 г в инфекционное отделение Богуславской центральной райбольницы Киевской области с диагнозом острая кишечная инфекция были госпитализированы 10 человек, праздновавшие выпускной вечер, где употребляли домашние блюда.

В 2016 году на праздновании выпускного вечера в гостинично-ресторанном комплексе «Верховина» в Петропавловской Борщаговке Киевской области отравились 14 человек.