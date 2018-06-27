Украинский футбол потерял еще пять клубов. Среди них – легендарные «Днепр» и «Металлург»

Украинский футбол продолжает штормить – сразу пять клубов были лишены профессионального статуса. Как выяснили журналисты «Фразы», такое решение было принято во время Конференции Профессиональной футбольной лиги.

Под эгидой ПФЛ проходят матчи Первой и Второй лиг Украины.

Профессионального статуса из-за тяжелого финансового положения и сопутствующих причин были лишены некогда легендарные «Днепр» и запорожский «Металлруг».

Также прекратили существование «Полтава» (она должна была дебютировать в Премьер-лиге, но снялась с соревнований), «Арсенал-Киевщина» (Белая Церковь) и «Судостроитель» (Николаев).

Было и пополнение. Профессиональный статус получили «Феникс» (Буча, бывшая каменская «Сталь»), «Чайка» (Петропавловская Борщаговка), «Горняк» (Кривой Рог), ФК «Калуш», МФК «Кристалл» (Херсон), МФК «Металлург» (Запорожье) и ФК «Минай» (команда из одноименного Закарпатского села).

Как писала «Фраза», накануне по Украине прокатилась волна новых футбольных обысков, связанных с договорными матчами.