Ученые нашли место на Земле, где температура падает почти до минус ста градусов

Самым холодным местом на Земле является север Антарктиды. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным ученых, температура тут падает до минус 98 градусов по Цельсию.

Как пишет журнал Geophysical Research Letters, зафиксированный показатель — не предел, и исследователи считают, что, при благоприятных условиях, температура тут может упасть и до минус 100 градусов.

До этого тут же самой низкой зафиксированной температурой был показатель 2013 года в минус 93 градуса.

Для измерения температур использовались показатели спутников, которые фиксировали изменения температуры, сверяя полученные результаты с данными наземных метеорологических станций.

Отмечается, что отметка в минус 98 градусов была преодолена еще 31 июля 2010 года.

Такая температура была зафиксирована в «ледяном кармане» на глубине трех метров. Ученые подчеркивают, что температурный рекорд был зафиксирован в нескольких локациях на расстоянии в сотни километров.

Стоит добавить, что минимальной температурой, зарегистрированной на наземной метеорологической станции, был показатель минус 89,2 градусов — произошло это 21 июля 1983 года на советской антарктической станции «Восток».

Как писала «Фраза», в Антарктиде откололся и уплыл в океан ледник размером с четверть Крыма.