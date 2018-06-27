На предстоящих выходных движение в центре Киева снова будет перекрыто

С вечера 27 июня и вплоть до 1 июля в центре Киева частично ограничат движение транспорта. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальной странице Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

В частности, как сообщается, будут перекрыты сначала для автомобилей, а впоследствии и для всех видов транспорта Владимирский проезд, ул. Владимирская и Крещатик.

Как известно, 28 июня Украина празднует День Конституции. В связи с этим в центре Киева ожидается проведение массовых мероприятий. Кроме того, украинцы по этому случаю будут отдыхать 4 дня — с 28 июня по 1 июля включительно.

Как сообщала «Фраза», 19 мая 2018 года в Киеве был перекрыт ряд дорог по случаю Всеукраинского велодня.

Вскоре после этого движение в центре было перекрыто из-за проведения финала Лиги чемпионов УЕФА.

16-17 июня в центре Киева было перекрыто движение транспорта в связи с проведением фестиваля MotoOpenFest и «Марша равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества.