ЧМ-2018: матч с корейцами больно ударит по экономике Германии

Сегодняшний матч ЧМ-2018 с Южной Кореей серьезно ударит по экономике Германии. Как выяснили журналисты «Фразы», матч начинается в 17-00 по киевскому времени, то есть, у немцев будет только 16-00, и многие будут вынуждены смотреть поединок на работе.

Как пишет издание Deutsche Welle, с 16-00 до конца рабочего дня в Германии многие не будут работать, так как предпочтут следить за футболом.

По данным экспертов Института немецкой экономики, из-за этого экономика страны может потерять до 200 миллионов евро всего за два часа спортивного простоя.

Ожидается, что променяют работу на футбол как минимум 30% трудоспособных немцев.

После двух туров немцы набрали лишь три очка, и в сегодняшнем поединке им нужна только победа.

Как писала «Фраза», Диего Марадона показывал «факи» нигерийцам на ЧМ-2018, после чего ему вызвали врачей.