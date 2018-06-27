В Украине попытались пересчитать всех наркоманов. Цифра получилась пугающей

В Украине попытались посчитать всех наркоманов, употребляющих запрещенные вещества с помощью инъекций. Как выяснили журналисты «Фразы», таких в нашей стране, как минимум, 346 тысяч человек.
Как сообщают в Центре общественного здоровья Минздрава, если брать во внимание и тех, кто употребляет другие наркотические средства — цифра получится еще более внушительной. Однако точно установить число таких лиц невозможно.
В Минздраве отмечают, что наркотики в Украине, как правило, употребляют молодые люди трудоспособного возраста, многие из них уже зависимы.
Сообщается, что «в течение последних лет в Украине появляются новые психоактивные вещества с разными путями употребления».
Украинцам напомнили, что употребление наркотиков напрямую связано с распространением таких болезней, как ВИЧ/СПИД, гепатиты В и С, а также инфекций, передающихся половым путем.
Как писала «Фраза», американские химики нашли вакцину для лечения наркомании.
Военные же США создали вакцину, избавляющую человека от действия героина.