Ученые рассказали о сковородках, одежде и коврах, вызывающих рак

В США рассказали о привычных всем вещах, которые могут вызвать рак. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказано в докладе американского агентства по охране окружающей среды.

Как пишут американские СМИ, в список опасных вещей попали тефлоновые сковородки и кастрюли, водостойкая одежда и современные пятностойкие ковры и покрытия. Как установили ученые, все они содержат микрочастицу, которая попадает в организм человека и может привести к болезни.

Речь идет о перфтороктановой кислоте, которую используют, например, для производства тефлоновой посуды. Также данная микрочастица встречается в водостойких и грязеотталкивающих материалах.

По данным ученым, она является токсичной и обладает канцерогенными свойствами, отчего повышает риск развития рака печени, поджелудочной железы и половых органов и, как говорится в исследовании, приводит к бесплодию, вызывает гормональные изменения, нарушения в работе щитовидной железы и воспаление кишечника.

Отмечается, что перфтороктановая кислота опасна при перегревании или повреждении материала, в котором она содержится. Для этого ученые призывают правильно утилизировать данные изделия, ведь они могут загрязнять почву и воду.

Как писала «Фраза», ученые назвали овощ, который омолаживает клетки мозга и способен победить рак.

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