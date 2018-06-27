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С начала года бюджет Украины оказался дефицитным на без малого 10 млрд гривен

С начала года бюджет Украины оказался дефицитным на без малого 10 млрд гривен

Дефицит Государственного бюджета за пять месяцев текущего года составил 9,2 млрд гривен. Как выяснили журналисты «Фразы», в прошлом году за аналогичный период времени бюджет был сведен с профицитом 26,5 млрд гривен.

Как сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на Министерство финансов Украины, общий фонд госбюджета за пять месяцев этого года сведен с дефицитом 14,2 млрд грн, тогда как в прошлом году дефицит общего фонда госбюджета составил 6,6 млрд грн.

Расходы бюджета за январь-май 2018 года составили 379,9 млрд грн, что на 26,6% выше аналогичного показателя в прошлом году; расходы по общему фонду выросли на 24,8% — до 354,1 млрд грн.

При этом Минфин отмечает рост доходов госбюджета на 13,5% (369,7 млрд грн) по сравнению с пятью месяцами 2017 года и рост доходов общего фонда на 22,7% (337,7 млрд грн).

Как утверждается, на 18,3% в этом году выросли поступления от налогов. Среди них наибольший рост показал налог на прибыль (на 77,9%). В то же время поступления от рентных платежей сократились на 41,7%.

Как сообщала «Фраза», 7 декабря 2017 года Верховная Рада Украины приняла законопроект о Государственном бюджете на 2018 год. В соответствии с документом доходная часть бюджета в этом году составит 913,613 млрд гривен, что на 18,5% больше, чем в прошлом году. Расходная часть составит 988,634 млрд гривен, что на 17,5% больше 2017 года.

Тэги: Министерство финансов Украины, доходы, Государственный бюджет Украины, экономика Украины, налоги, дефицит бюджета

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