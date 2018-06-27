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Названа десятка самых недружелюбных стран для женщин. Среди них неожиданно оказались США

Названа десятка самых недружелюбных стран для женщин. Среди них неожиданно оказались США

Исследователи, занимающиеся правами женщин, составили рейтинг самых недружелюбных для них стран в мире. Как выяснили журналисты «Фразы», список из десяти стран был опубликован фондом The Thomson Reuters.

Возглавила рейтинг Индия. По данным экспертов, женщины тут больше всех подвергаются сексуальному насилию и привлекаются к рабскому труду, причем все это зачастую списывается на исторические традиции. В отчете говорится, что «Индия проявила полное пренебрежение правами женщин».

В неприятную компанию с Индией попали также Афганистан, Сирия, Сомали, Саудовская Аравия, Пакистан, ДР Конго, Йемен и Нигерия.

Интересно, что в рейтинге оказались и США — единственная страна «западной цивилизации». Такое место американцев эксперты объясняют волной сексуальных скандалов в Голливуде, вспыхнувших в 2017 году.

Отмечается, что рейтинг проводился путем опроса 550 экспертов по правам женщин.

Как писала «Фраза», голливудский сценарист получил пожизненный срок за убийство своей девушки-украинки.

В России впервые разгорелся скандал с домогательствами в Госдуме: журналистки обвинили в непристойном поведении депутата Леонида Слуцкого.

Ранее знаменитый голливудский продюсер Харви Вайнштейн решился на явку с повинной. Он был арестован по подозрению в изнасиловании одной женщины и принуждении к сексу другой.

Тэги: США, Индия, права человека, мир, насилие, женщины

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