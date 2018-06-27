Названа десятка самых недружелюбных стран для женщин. Среди них неожиданно оказались США

Исследователи, занимающиеся правами женщин, составили рейтинг самых недружелюбных для них стран в мире. Как выяснили журналисты «Фразы», список из десяти стран был опубликован фондом The Thomson Reuters.

Возглавила рейтинг Индия. По данным экспертов, женщины тут больше всех подвергаются сексуальному насилию и привлекаются к рабскому труду, причем все это зачастую списывается на исторические традиции. В отчете говорится, что «Индия проявила полное пренебрежение правами женщин».

В неприятную компанию с Индией попали также Афганистан, Сирия, Сомали, Саудовская Аравия, Пакистан, ДР Конго, Йемен и Нигерия.

Интересно, что в рейтинге оказались и США — единственная страна «западной цивилизации». Такое место американцев эксперты объясняют волной сексуальных скандалов в Голливуде, вспыхнувших в 2017 году.

Отмечается, что рейтинг проводился путем опроса 550 экспертов по правам женщин.

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