В Киеве продолжается массовое отключение горячей воды. Стало известно, каким районам не повезло

В Киеве снова отключают горячую воду. Как выяснили журналисты «Фразы», неудобства привычно объясняют испытанием теплосетей ТЭЦ-5.

Как сообщает компания «Киевтеплоэнерго», их тестирование пройдет в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Печерском, Подольском, Дарницком, Голосеевском и Днепровском районах.

Всего это 2,64 тысяч потребителей. Горячей воды у них не будет минимум до 9 июля.

В компании сообщают, что уже проведена половина гидравлических испытаний сетей в Киеве для 7,2 тысяч потребителей. Специалисты «Киевтеплоэнерго» обнаружили 2,3 тысячи эксплуатационных и гидравлических повреждений, из которых две тысячи уже исправлены.

На данный момент испытания проходят тепловые сети ТЭЦ-5, двух районных и семи квартальных котельных.

Всего без горячей воды в Киеве остается 3,8 тысяч потребителей: 2,17 тысяч домов, 43 больницы, 108 детсадов, 77 школ и 1,4 тысячи ведомств.

Как писала «Фраза», весной Киев уже массово отключали от горячей воды. То отключение называли самым крупным в истории.