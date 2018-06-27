В деле о хладнокровном убийстве семейной пары в Харькове появились мистические подробности

Подозреваемый в хладнокровном убийстве харьковского бизнесмена и его жены заявляет, что покойный Олег Соловьев занимался эзотерикой и две недели поил его на даче «какой-то водой». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявила адвокат подозреваемого Дарья Назаренко в ходе суда по избранию меры пресечения.

Как сообщает KP.UA, на суде Безрук выглядел плохо, общаться с журналистами отказался, путано и односложно отвечал на вопросы судьи, поэтому большую часть показаний озвучивала его защитница.

В частности, по ее словам, подозреваемый Константин Безрук перед убийством 2 недели не спал, находясь на даче с убитым, и после задержания первым дело попросил дать ему возможность поспать. По какой причине он не спал, неизвестно, но он якобы даже обращался в райотдел полиции с просьбой «освободить его от Соловьева», на что правоохранители не отреагировали. Она также подчеркнула, что Безрук и раньше писал заявление в полицию об угрозах со стороны убитого.

Кроме того, по словам Назаренко, задержанный утверждает, что его жертва якобы увлекалась эзотерикой и поила его «какой-то водой», из-за чего защита просит назначить ему психологическую экспертизу. «Он говорит: „Я ехал с целью его убить“, но он не может объяснить, как это случилось. Это убийство непонятное, это какая-то случайность со стороны Безрука», — заявила Назаренко.

Говоря о происхождении $200 тыс., обнаруженных в автомобиле Безрука при задержании, защитница сообщила, что они принадлежат его жене, которая, в свою очередь, получила их от продажи недвижимости в аннексированном Крыму.

В итоге суд принял решение арестовать подозреваемого на 60 дней без права внесения залога.

Отметим, что, по данным издания, на страницах Соловьева в соцсетях действительно можно найти посты о тайнах подсознания, медитациях и саморазвитии, а также довольно странные изображения эзотерического характера.

Как сообщала «Фраза», 24 июня 2018 года в Харькове убийца хладнокровно расстрелял семейную пару, и ранил их 13-летнюю дочь. Вскоре его машину задержали на выезде из областного центра. В ней было обнаружено огнестрельное оружие. По данным источников СМИ, при задержании подозреваемый заявил, что совершил преступление из «кровной мести».

Позже в полиции заявили, что основной причиной убийства семейной четы стал долг в $100 тыс. Кроме того, между убийцей и жертвой также могли вспыхнуть неприязненные отношения на почве семьи. При этом подозреваемый подчеркнул, что не хотел трогать ребенка, «она просто попала под обстрел».