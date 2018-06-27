Украина и еще шесть стран потребовали от Германии репарации за Вторую мировую войну

Семь стран, среди которых и Украина, потребовали от Германии репарации пострадавшим от действий нацистов во время Второй мировой войны. Как выяснили журналисты «Фразы», для этого они обратились к комиссару по правам человека Совета Европы.

Как передает польский портал РАР, данную идею продвигает их депутат в Европарламенте Аркадиуш Мулярчик, который требует установить «законодательную возможность» требовать от Германии репарации за нанесенные убытки для конкретных людей и семей. Сообщается, что его поддерживают некоторые другие депутаты Европарламента.

Отмечается, что документ подписали представители Украины, Польши, Литвы, Словакии, Чехии, Армении и Великобритании.

От Германии хотят добиться компенсаций, в том числе, и за вывоз рабочей силы. Из Украины за годы оккупации немцы вывезли 2,4 миллиона человек.

По словам польского депутата, проблема сегодня заключается в том, что «сотни тысяч семей не имеют права на суд, где они могли бы требовать компенсации от Германии за военные преступления».

В публикации отмечается, что после войны Германия заключала лишь двусторонние соглашения о репарациях, в которых игнорировались частные случаи многих людей, в том числе и в Украине.

Как писала «Фраза», Россия несколько лет назад решила потребовать от Германии репарации.

Также Греция впервые предъявила иск к Германии за преступления во время Второй мировой.