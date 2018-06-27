В Камбодже правоохранители накрыли целую организацию по сдаче «матки напрокат»

Камбоджийская полиция раскрыла преступную сеть, занимавшуюся запрещенным в стране суррогатным материнством. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, организация носила название «Матка напрокат».

Как сообщает Lenta.ru, в результате действий правоохранителей были арестованы 33 беременные женщины и 5 предполагаемых организаторов, один из которых был китайцем. Дело в том, что, как утверждается, детей суррогатные матери вынашивали в основном для продажи в Китай.

Все задержанные женщины — преимущественно сельские жители — оказались на разных сроках беременности. Они жили все вместе в одном доме. По данным полиции, за рождение ребенка каждая из них должна была получить по $10 тыс.

Как утверждается, в 2016 года в Камбодже вступил в силу запрет на предоставление услуг суррогатного материнства. Его нарушение может стоить преступникам свободы на срок вплоть до 20 лет. Несмотря на это, в стране до сих пор процветает коммерческое суррогатное материнство.

Это может быть выгодный бизнес, так как за одного ребенка бездетная пара в среднем платит $50 тыс. Лишь пятая часть этих денег доходит до суррогатных матерей.

Суррогатное материнство — репродуктивная технология, при которой в зачатии и рождении ребенка участвуют три человека: генетический отец, генетическая мать, предоставляющие свои генетические материалы, и суррогатная мать, которая вынашивает и рождает на основе этих материалов ребенка. После рождения генетические родители оформляются юридически, а суррогатная мать в большинстве случаев не имеет на него никаких прав. В большинстве случаев применяется для преодоления бесплодия в супружеских парах, в которых женщина не способна выносить ребенка.

В ряде стран таких как Франция, Германия, Норвегия, Швеция и в некоторых американских штатах суррогатное материнство запрещено законодательством. В других разрешено лишь некоммерческое суррогатное материнство. Украина входит в число стран, в которых суррогатное материнство, в том числе коммерческое, законодательно разрешено.

Как сообщала «Фраза», в начале 2013 года стало известно, что ученые из Гарвардской медицинской школы подыскивают женщину, которая согласится стать суррогатной матерью для неандертальца. Таким образом, будет проверена возможность науки клонировать пещерного человека.

В мае 2017 года группа ученых из университета Яманаши в Японии смогла вырастить мышей, используя замороженный генетический материал для оплодотворения яйцеклеток, которые затем имплантировали в утробы суррогатных матерей грызунов.