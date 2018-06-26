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Автокефалия расколет украинское православие и общество в целом, - заявление УПЦ

Автокефалия расколет украинское православие и общество в целом, - заявление УПЦ

Имеющийся канонический статус вполне достаточен для того, чтобы Украинская Православная Церковь плодотворно совершала свою миссию среди народа Украины.Об этом, как выяснили журналисты «Фразы», говорится в заявлении архиереев Украинской Православной Церкви, принявших участие в архиерейской совещании 25 июня в Киево-Печерской Лавре.

В заявлении отмечатся: «25 июня 2018 года в Киево-Печерской Лавре после праздничной Божественной Литургии по случаю памяти преподобного Онуфрия Великого и Дня Тезоименитства Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия архиереи Украинской Православной Церкви, которые принимали участие в торжествах, собрались под председательством Предстоятеля для проведения совещания и обсуждения ситуации, сложившейся в результате распространения информации о готовности Константинопольской Православной Церкви предоставить Томос об автокефалии Православной Церкви и в Украине и возможность легализации украинских раскольников.

Архиереи заслушали сообщение Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и постоянных членов Священного Синода Украинской Православной Церкви о встрече делегации УПЦ с Его Всесвятейшеством, Константинопольским Патриархом Варфоломеем и членами Синода Вселенского Патриархата, которая состоялась 23 июня в Стамбуле. В частности, было сообщено, что Константинопольский Патриархат опроверг информацию о том, что канонический механизм преодоления раскола в украинском Православии уже якобы окончательно согласован, а текст Томоса об автокефалии Украинской Церкви составлен. Не подтвердилось и то, что одностороннее предоставление Украинской Церкви автокефалии должно состояться в ближайшее время или в какие-то определенные сроки. Вместо этого, архиереи Константинопольского Патриархата показали готовность своей Церкви присоединиться к процессу преодоления украинского церковного раскола в консультации с братскими Поместными Православными Церквами. Для этого в ближайшее время делегация Константинопольского Патриархата встретится с представителями Русской Православной Церкви».

Заслушав сообщение, Преосвященные УПЦ имели суждение о перспективах Украинского Православия в современных исторических обстоятельств. В частности, было высказано беспокойство относительно возможности создания в Украине параллельных церковных юрисдикций, о чем появилась информация в прессе. Архиереи отметили, что такое развитие событий не преодолеет, а углубит церковный раскол. В случае же преобразования Украинской Православной Церкви в структуру Константинопольского Патриархата, наша Церковь потеряет значительную часть прав, которыми она наделена за последние десятилетия.

В связи с этим, епископы Украинской Православной Церкви — участники архиерейского совещания 25 июня 2018 года в Киево-Печерской Лавре единогласно приняли совместное заявление о следующем: «Имеющийся канонический статус вполне достаточен для того, чтобы Украинская Православная Церковь плодотворно совершала свою миссию среди народа Украины. Попытки изменить этот статус приведут только к ограничению прав и свобод, которыми наделена наша Церковь, имея права широкой автономии. К тому же, эти попытки не вылечат, а только углубят раскол как в украинском Православии, так и в украинском обществе в целом. Архиереи единогласно подтвердили свое стремление соблюдения данной при рукоположении епископской присяге хранить верность Украинской Православной Церкви».

Тэги: УПЦ (МП), общество

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