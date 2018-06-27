Ученые считают, что жизнь во Вселенной может быть. Но не в тех масштабах, как хотелось бы

Британские ученые утверждают, что человечество с вероятностью 85% может оказаться единственной разумной формой жизни в Галактике. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявили астрономы Оксфордского университета.

Как сообщает «Новое Время», футуролог Андерс Сандберг, инженер нанотехнологий Эрик Дрекслер и австралийский филосов Тоби Орд заявляют, что человечество действительно может быть единственным видом или во всяком случае разумным видом жизни во Вселенной или в той ее части, которую мы можем наблюдать. Для доказательства этого ученые взяли за основу уравнение Дрейка, которое базируется на гипотетических значениях для ряда переменных и дает возможность представить себе количество возможных цивилизаций во Вселенной. В него входит скорость формирования звезд в нашей галактике, долю звезд с планетами, долю возможно обитаемых планет, долю планет с цивилизациями и т. д.

Андерс Сандберг с коллегами дополнил уравнение Дрейка несколькими новыми переменными, такими как химические и генетические преобразования, которые происходят по мере развития жизни. По его мнению, такие дополнения крайне нужны для понимания сути вопроса, так как со времен Дрейка наука сильно ушла вперед.

Кроме того, исследователи решили рассмотреть параметры уравнения не как предположительные значения, а как диапазоны. Вместо того, чтобы подставлять в нее конкретные показатели, они определили минимальные и максимальные значения в диапазоне, основываясь на современных представлениях науки по тому или иному вопросу.

В некоторых случаях диапазоны получились довольно узкими. Например, в том случае, когда речь идет о количестве планет в нашей галактике. Современная астрономия располагает вполне конкретными эмпирическими данными по этому вопросу, в отличие от эры теоретических расчетов, в которой жили Ферми и Дрейк. Иные же параметры потребовали более широких диапазонов, таких как количество планет, где может возникнуть жизнь, учитывая условия ее возникновения и т. д.

Таким образом, ученые получили результат, который, по их мнению, является гораздо более аргументированным нежели все предыдущие. Впрочем, он вряд ли удовлетворит тех, кто верит в инопланетян. По словам Сандберга, вероятность того, что мы одни в Галактике, весьма высока и превышает 30% даже в тех случаях, если взять верхние значения некоторых диапазонов в формуле. Если же оперировать более реалистичными значениями, то цифры становятся еще более радикальными и достигают 85%.

Комментируя это исследования, американский обозреватель Эндрю Мастерсон заявил, что «результаты исследования вполне могут загнать тысячи фантастов и миллионы их почитателей по всему миру в депрессию».

Впрочем, сами авторы подчеркивают, что не считают, что человек — единственная форма жизни во Вселенной и не утверждают, что у человечества нет шансов найти инопланетную жизнь. Результаты их подсчетов показывают лишь, что человечество с высокой вероятностью является единственной цивилизацией в Млечном пути на текущий момент времени.

Кроме того, не стоит оценивать всю Вселенную только лишь по нашей Галактике, развитые цивилизации вполне могут найти способ перемещаться между разными галактиками, заключает Сандберг.

Как сообщала «Фраза», в начале 2010 года профессор Саймон Моррис из Кембриджского университета (Великобритания) рассказал, как могли бы выглядеть инопланетяне.

Осенью 2012 года директор Ватиканской обсерватории священник ордена иезуитов Хосе Фунес допустил возможность существования жизни вне Земли. «До сегодняшнего дня мы не нашли никакого доказательства того, что существует внеземная жизнь», — заявил астроном. Однако он добавил, что «во Вселенной из миллиардов галактик, каждая из которых имеет миллиарды звезд» нельзя заведомо исключать существования жизни.

8 апреля 2015 года главный научный советник НАСА Эллен Стофан во время экспертного обсуждения, посвященного поиску обитаемых миров и внеземной жизни выразила убеждение, что человечество найдет инопланетную жизнь в ближайшие 10-20 лет.

Сввежие данные о получении косвенных доказательств существования внеземных цивилизаций были получены при помощи наземных телескопов GBT (Green Bank Radio Telescope, США), Lick Observatory’s Automated Planet Finder (США) и Parkes Radio Telescope (Австралия). Анализ данных осуществлен участниками проекта SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence, США).

26 мая «Роскосмос» объявил, что на обшивке международной космической станции могут находиться следы внеземной жизни.

В конце мая 2017 года группа ученых из Великобритании и Сербии выдвинула «гипотезу летней спячки» для ответа на вопрос, почему человечество до сих пор официально не наблюдало инопланетян.

В июне 2017 года ученые заявили, что в нашей галактике есть еще как минимум одна высокоразвитая цивилизация.

Спустя месяц пресс-служба Лаборатории обитаемости планет Университета Пуэрто-Рико сообщила, что необычный сигнал, который, как считалось ранее, исходит от красного карлика Росс 128 и может быть связан с инопланетными цивилизациями, имеет земное происхождение, и «скорее всего, порожден одним или несколькими спутниками, находящимися на геостационарной орбите».

В феврале 2018 года астрономы из Германии и США пришли к выводу, что в случае получения посланий от инопланетян, их необходимо уничтожать, не расшифровывая. По мнению ученых, человечество не способно выявить опасные компьютерные вирусы, которые могут быть скрыты в данных и представлять угрозу для человечества.

В мае того же года российский ученый Александр Березин выразил мнение, что на сегодняшний день люди являются единственной разумной формой жизни в нашей Галактике, иначе они были бы уничтожены инопланетянами. Давая свое объяснение знаменитому парадоксу Ферми, исследователь пришел к выводу, что человечество и само обречено истребить потенциальные внеземные цивилизации.