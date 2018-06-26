Ученые почти уверены, что во Вселенной есть жизнь. Остались лишь небольшие сомнения

Британские ученые почти уверены в том, что во Вселенной, кроме планеты Земля, есть жизнь. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявили астрономы Оксфордского университета.

Как передает «Спутник», Андерс Сандберг, Эрик Дрекслер и Тоби Орд заявляют, что шансы на то, что кроме нас в космосе есть жизнь, равны 85%.

Свой оптимизм они обосновывают анализом многочисленных работ ученых на данную тему.

По их словам, жизнь во вселенной может отсутствовать лишь при «самом пессимистическом прогнозе», так как некоторые ученые все же выражали сомнения по данному вопросу.

Как писала «Фраза», ученые подсчитали, когда бозон Хиггса уничтожит Вселенную.

Ранее в Германии создан самый реалистичный симулятор Вселенной.