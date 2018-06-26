Под Киевом помощник героического нардепа подстрелил школьника

Сегодня, 26 июня, в Вишневом Киевской области мужчина устроил стрельбу по подросткам, игравшим в футбол. Как выяснили журналисты «Фразы», им оказался общественный помощник народного депутата Юлия Мамчура.

Как сообщает ТСН со ссылкой на источники в правоохранительных органах, инцидент произошел на местном стадионе. Помощник народного избранника находился в состоянии алкогольного опьянения и по неосторожности самопроизвольно ранил 14-летнего мальчика из травматического пистолета

В то же время, как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на спикера Национальной полиции Ярослава Тракало, пока нельзя утверждать однозначно, сделал ли он это намеренно или по неосторожности

На данный момент стрелок задержан, а оружие изъято.

Информацию о стрельбе подтвердил журналист Владимир Горковенко на своей странице в Facebook. По его информации, анализ показал в крови помощника количество алкоголя на уровне 2,64 промилле.

Официально правоохранители не указывают имени подозреваемого, однако информацию о том, что речь идет о помощнике депутата подтвердил и сам Юрий Мамчур. На своей странице в Facebook он принес извинения детям и родителям за позорный поступок этого человека, которого уже лишил статуса своего помощника.

Напомним, в марте 2014 года полковник Юлий Мамчур, будучи военным летчиком, командиром 204-й бригады тактической авиации, вместе с пятью другими захваченными украинскими офицерами отказался переходить на сторону российских оккупантов в Крыму. Перед этим он более двух недель удерживал контроль над военной частью А-4515 в Бельбеке от захвата «зелеными человечкам».

Как сообщала «Фраза», сегодня в селе Савинцы Полтавской области во время матча любительских команд в рамках чемпионата области произошла стрельба из автомата Калашникова. По данным СМИ, в перерыве матча неизвестный начал стрелять из «калаша». К счастью, никто не пострадал.