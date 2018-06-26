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ЧМ-2018: в Москве мошенник выманил у болельщика из Саудовской Аравии очень крупную сумму в валюте

ЧМ-2018: в Москве мошенник выманил у болельщика из Саудовской Аравии очень крупную сумму в валюте

Московский мошенник крупно поживился на доверчивом болельщике сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2018 в России. Как выяснили журналисты «Фразы», он выманил у гостя 110 тысяч долларов и 120 тысяч евро.

Преступник пообещал болельщику Саудовской Аравии, что организует ему и группе его друзей перелет из Москвы в Волгоград. Свои услуги и расходы он оценил в круглую сумму, с которой, не подумав, расстался наивный футбольный фанат. Возбуждено уголовное дело.

В Волгограде Саудовская Аравия играла с Египтом, победив 2:1.

Как писала «Фраза», после поражения Египта от Саудовской Аравии в Каире скончался футбольный комментатор.

Накануне португалец Криштиану Роналду на чемпионате мира снова вошел в историю — на этот раз со знаком «минус».

Тэги: преступность, футбол, спорт, ЧМ-2018

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