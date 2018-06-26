Евросоюз таки согласился выделить Украине миллиард евро. «Против» голосовала лишь Венгрия

Евросоюз согласился выделить Украине миллиард евро в качестве макрофинансовой помощи. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом стало известно по результатам голосования в Совете ЕС.

«Против» выделения денег Киеву выступала лишь Венгрия.

Остальные страны были «за».

Для выделения макрофинансовой помощи нашей стране было нужно получить не менее двух третей голосов.

Как пишет «Европейская правда», теперь ожидается, что Европейская комиссия проведет консультации и подготовит меморандум о выделении Украине денег.

Данный меморандум должна будет ратифицировать Верховная Рада. Также Украине предстоит выполнить его условия.

Как сообщает Twitter пресс-службы Совета ЕС, деньги будут выделены для «покрытия финансовых потребностей Украины и поддержки экономической стабилизации и программы структурных реформ».

Как писала «Фраза», из-за выборов Украина останется без кредитов МВФ еще на полтора года. В НБУ уже думают, что делать.

Ранее эксперт Всемирного банка назвал жуткую цифру украинского долга.