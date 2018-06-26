Киев признали одним из самых дешевых городов мира для иностранцев

Киев привлекает иностранцев своей дешевизной. Как выяснили журналисты «Фразы», украинскую столицу признали одной из самой доступных в плане цен в мире.
Как говорится в рейтинге Mercer, Киев занимает 173-е место из 203 городов из списка.
Самыми дорогими городами для иностранцев стали Гонконг, Токио и Цюрих.
Москва оказалась в списке на 17-м месте, а Санкт-Петербург — на 49-м.
Первые 25 позиций рейтинга выглядят следующим образом.
Как оказалось, дешевле, чем в Киеве, иностранцам жить в румынском Бухаресте и болгарской Софии.
Самым же дешевым городом был признан Ташкент.
Как писала «Фраза», ранее Киев признали одним из самых дорогих городов мира по аренде жилья.
Также Киев попал в десятку худших для жизни городов мира.