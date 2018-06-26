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Киев признали одним из самых дешевых городов мира для иностранцев

Киев признали одним из самых дешевых городов мира для иностранцев

Киев привлекает иностранцев своей дешевизной. Как выяснили журналисты «Фразы», украинскую столицу признали одной из самой доступных в плане цен в мире.

Как говорится в рейтинге Mercer, Киев занимает 173-е место из 203 городов из списка.

Самыми дорогими городами для иностранцев стали Гонконг, Токио и Цюрих.

Москва оказалась в списке на 17-м месте, а Санкт-Петербург — на 49-м.

Первые 25 позиций рейтинга выглядят следующим образом.

Как оказалось, дешевле, чем в Киеве, иностранцам жить в румынском Бухаресте и болгарской Софии.

Самым же дешевым городом был признан Ташкент.

Как писала «Фраза», ранее Киев признали одним из самых дорогих городов мира по аренде жилья.

Также Киев попал в десятку худших для жизни городов мира.

Тэги: Киев, общество, рейтинг, цены

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