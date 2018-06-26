Загадочная болезнь оказалась гораздо более распространенной, чем считалось ранее

Американские ученые установили, что около 2 млн человек в мире болеют так называемой бредовой инвазией. Как выяснили журналисты «Фразы», речь идет о загадочной болезни, при которой ощущается присутствие чужеродных организмов в теле.

Как сообщает Lenta.ru, бредовая инвазия, или моргеллонова болезнь представляет из себя расстройство неизвестной этиологии, при котором люди ошибочно считают, что в их теле существуют какие-то паразиты или предметы. При этом пациенты не воспринимают результаты анализов и экспертиз, утверждающих обратное, и не желают проходить психиатрическую экспертизу.

До сих пор у специалистов не было сведений о распространенности заболевания среди людей. Теперь же ученые проанализировали данные 35 пациентов, живших в округе Олмстед (штат Миннесота, США) в 2010 году, жаловавшихся на заражение паразитами и странные кожные ощущения, не подтвержденные клинически.

Выяснилось, что средний возраст больных составил 64,5 года, хотя среди пациентов оказались и пожилые люди старше 80 лет, и даже ребенок 12 лет. Чаще всего от бредовой инвазии страдали женщины 40-59 лет, однако различия между мужчинами и женщинами не были статистически значимыми (10 человек).

Применив определенные методики популяционных исследований ученые установили, что общая распространенность заболевания составляет 27,3 случая на 100 тыс. человек, что намного выше предыдущих оценок.

В то же время исследователи обратили внимание на ограничения своей работы, связанные с тем, что в Олмстеде проживает преимущественно белое население, что может исказить выводы относительно всего населения планеты. Кроме того, специалисты не всегда могли отличить бредовую инвазию от аналогичных симптомов, но вызванных настоящими заболеваниями, например, аллергии.

Как сообщала «Фраза», в конце 2016 года американский миллиардер и филантроп, основатель Microsoft Билл Гейтс, предупредил, что в ближайшее десятилетие человечество может столкнуться со смертельной эпидемией вируса гриппа.

В начале 2018 года СМИ сообщили о появлении в США и Канаде инфекции, которая может уничтожить все человечество. Главными действующими лицами в этой ситуации оказались олени, которые переносят смертоносный вирус. Последние лабораторные исследования американских ученых шокируют: заболевание способно передаваться человекообразным обезьянам, а значит, потенциальной мишенью может стать и человек. Хроническая изнуряющая болезнь вызывает отмирание клеток мозга, превращая заразившегося в живого мертвеца.

В марте того же года специалисты Всемирной организации здравоохранения предупреждают о высокой вероятности появления новой глобальной эпидемии. Ее причиной станет пока еще не идентифицированная инфекция под названием «болезнь Икс».