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Украинская гривна за 22 года своего существования успела обесцениться в 14 раз

Украинская гривна за 22 года своего существования успела обесцениться в 14 раз

Украинская гривна с 1996 года успела обесцениться в 14 раз. Как выяснили журналисты «Фразы», именно во столько раз упала покупательная способность нашей национальной валюты.

Как заявил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, которого цитирует FinClub, «со времени проведения денежной реформы банкнотный ряд пополнился номиналами новых банкнот», однако, по его словам, «сейчас он является чрезмерным и не полностью соответствует изменениям, что произошли в стране за это время».

В НБУ отметили, что по сравнению с 1996 годом покупательная способность одной гривны сегодня, 22 года спустя, составляет всего семь копеек. Там добавили, что доля монет номиналом от одной до десяти копеек в обращении составляет сразу 73,4% от общего объема, а монет номиналом двадцать пять копеек — 13,3%.

Как известно, гривна была введена в обращение 2 сентября 1996 года. Тогда одну гривну меняли на 100 тысяч купоно-карбованцев.

Как писала «Фраза», Нацбанк выпустил монету, посвященную аннексированному Крыму.

Также сообщалось, что в прошлом году НБУ утилизировал 50 миллиардов гривен.

Тэги: общество, гривна, экономика, финансы

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