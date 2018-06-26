В центре Киева посреди бела дня неизвестные похитили сына ливийского дипломата, – СМИ

Сегодня, 25 июня, в центре Киева неизвестные преступники насильно посадили в автомобиль и похитили мужчину. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, потерпевшим может быть сын дипломата.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря столичной полиции Оксану Блищик, около полудня в дежурную часть Шевченковского управления полиции начали поступать сообщения о том, что на улице Тургеневской двое неизвестных насильно посадили некоего мужчину в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.

По результатам общения со свидетелями в Киеве был введен план «Перехват»: разыскивается автомобиль Volkswagen Golf темно-синего цвета.

Между тем, как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на собственный источник, похищенный является сыном дипломата.

Эту информацию подтверждает со ссылкой на источники в правоохранительных органах INSIDER, уточняя, что речь идет о 26-летнем сыне финансового атташе посольства Ливии в Украине. Также, по данным издания, при осмотре на месте происшествия был обнаружен и изъят паспорт гражданина Республики Ливия по имени Абдусалам.

Как сообщала «Фраза», 19 июня 2018 года в ресторане в центре Киева карманные воры обокралиглаву офиса Совета Европы в Украине Мортена Энберга.

21 июня неизвестные в магазине на ул. Гончара в Киеве украли кошелек у председателя Конституционного суда Литвы.