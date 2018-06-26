СМИ назвали две беды, которые способны помешать НАТО защитить Польшу и Прибалтику. Одна из них – дороги

Войска НАТО могут не успеть защитить Польшу и Прибалтику в случае российского вторжения. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, проблема, в частности, в слишком узких дорогах и бюрократии.

Как сообщает The Washington Post, в ходе симуляции военного столкновения между ЕС и Россией в Пентагоне обнаружили, что для переброски передовых войск НАТО с территории Германии в Польшу американскому штабу придется заполнить 17 различных форм. Кроме того, прохождению войск могут помешать нормативы различных стран.

Например, венгерским пограничникам не понравилось как на железнодорожных платформах были закреплены «Страйкеры», хотя у их румынских коллег вопросов по этому поводу не возникло. Поэтому пришлось перепристегивать боевые машины на всех 12 платформах. Один из инспекторов, который все это устроил, ушел на выходные и вернулся лишь спустя несколько дней. В итоге конвой упустил транспортное окно в загруженной железнодорожной сети Германии и должен был пропускать пригородные и грузовые поезда.

Выяснилось также, что Германия позволяет грузовикам, загруженным танками и другой тяжелой техникой передвигаться по шоссе только ночью и в будние дни. Швеция, которая не является членом НАТО, но тесно сотрудничает с альянсом, требует уведомлять о вхождении войск и техники за три недели.

Еще одной проблемой для американской армии, по мнению газеты, могут стать узкие дороги и транспортная инфраструктура, не предусмотренная для военных задач. В частности, речь идет о мостах, которые не рассчитаны на вес американских танков. А рельсы на прибалтийских железных дорогах отличаются от западных стандартов по ширине, что означает, что поезда на польско-литовской границе придется разгружать и потом повторно загружать.

«Хотя большинство препятствий будут преодолены в случае объявления войны, предшествующая ей суматоха будет представлять серьезную проблему», — заключает издание.

Как сообщала «Фраза», в начале 2016 года Латвия потребовала обеспечить долгосрочное присутствие военной силы стран-участниц НАТО на своей территории. Это случилось после того, как Россия заявила о создании трех крупных дивизий своей армии вблизи границ Прибалтики.

В мае 2018 года Министерство обороны Польши заявило о планах по созданию на своей территории базы НАТО стоимостью в два миллиарда долларов.

О том, как Россия готовит «балтийский котел», можно прочитать здесь.