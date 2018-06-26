Главные новости за 25 июня 2018 года

Супрун признала эпидемию туберкулеза в Украине. Каждый четвертый случай не поддается лечению. И.о. главы министерства здравоохранения Ульяна Супрун признала страшную ситуацию с заболеванием туберкулезом в нашей стране. Чиновница признала и проблему с лечением болезни.

Стали известны подробности об организации, члены которой устроили кровавый погром в лагере ромов. Молодчики, подозреваемые в жестоком нападении на табор ромов во Львове, признали себя членами группировки «Трезвая и злая молодежь». В своей деятельности эта организация использует символику ультраправой организации Misanthropic Division.

«Кровная месть»: в Харькове бизнесмен хладнокровно расстрелял семью. В Харькове убийца хладнокровно расстрелял семейную пару, и ранил ребенка. Тела 40-летних супругов и их раненую 13-летнюю дочь обнаружила в квартире соседка.

Требуя создать Музей на Почтовой площади, в Киеве пятый день голодает активистка. В Киеве продолжается борьба за создание Музея на Почтовой площади. Одна из столичных активисток, требуя ответа от властей, уже объявила голодовку.

Реджеп Эрдоган победил на выборах в Турции. Но получилось не очень триумфально. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган победил на досрочных выборах. Также на выборах в парламент лидирует его партия.

В пещере Таиланда заблудилась детская футбольная команда. В Таиланде в пещере заблудились члены детской футбольной команды U-16 и их тренер. ЧП произошло в пещере Кхао Луанг на севере страны в городе Чианг Рай.

В одном из городков Мексики после убийства политика арестовали всех полицейских. В одном из мексиканских городков Окампо (штат Гуанахуато) решили арестовать всю полицию. Местных копов подозревают в попытке замять убийство политика.

Помимо красивого футбола ЧМ-2018 ознаменовался рядом оскорбительных скандалов. Чемпионат мира по футболу, который сейчас проходит в Российской Федерации ознаменовался целым рядом скандалов, связанных с оскорблениями игроков. Футболист сборной Швеции Джимми Дурмаз утверждает, что стал жертвой нападок по национальному признаку.