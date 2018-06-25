3D-реконструкция головы Юлия Цезаря привела к очень неожиданному результату

Знаменитый римский правитель Юлий Цезарь получил новый облик благодаря трехмерной реконструкции его лица и головы. Как выяснили журналисты «Фразы», выставленный на прошлой неделе в Государственном музее древностей Нидерландов бюст немало удивил посетителей и специалистов.

Как сообщает Fox News, реконструкция была выполнена на основе трехмерного сканирования мраморной скульптуры из коллекции музея. Однако в связи с тем, что она оказалась сильно повреждена, было решено дополнить исчезнувшие части, такие как нос и подбородок, на основе другого портрета Цезаря — так называемого бюста из Тускула, объяснили в музее.

В итоге реконструкции у ученых получилось изображение с неестественно раздутой головой. Как объяснила антрополог Майя дʼОллоси, которая осуществляла реконструкцию со ссылкой на мнение врачей, «такое происходит при тяжелых родах». «Художник бы до такого не додумался», — убеждена она.

Музей намерен экспонировать 3D-реконструкцию до конца августа.

Гай Ю́лий Це́зарь — древнеримский государственный деятель, диктатор. В I ст. до н. э. сумел присоединить к Римской республике огромную территорию от Атлантического океана до Рейна, снискав славу талантливого полководца. Однако, помимо политической и военной деятельности, Юлий Цезарь также известен как литератор, чьи произведения благодаря простоте стиля используются при обучении латинскому языку. С именем Цезаря восходят связаны такие титулы как «кайзер» и «царь», а также название седьмого месяца года во многих языках мира.

Погиб в результате заговора группы сенаторов во главе с Марком Юнием Брутом.

Отметим, что современники Юлия Цезаря не указывали на какие-либо аномалии в строении его головы. Так, Светоний указывал лишь, что у него было чуть полное лицо и «несносная» лысина, которую он пытался скрыть сначала зачесывая волосы с темени на лоб, а впоследствии постоянно нося лавровый венок.

Никаких особенностей нет и на самом древнем изображении диктатора — так называемом бюсте из Тускула, хранящемся в Музее древностей в Турине. Предполагается, что этот портрет был сделан либо в последние годы жизни диктатора, либо вскоре после его убийства.

Как сообщали СМИ, весной 2008 года французские водолазы на дне реки Роны в Провансе наткнулись, как они считают, на старейший из всех известных науке бюстов Юлия Цезаря.