В одном из городков Мексики после убийства политика арестовали всех полицейских

В одном из мексиканских городков Окампо (штат Гуанахуато) решили арестовать всю полицию. Как выяснили журналисты «Фразы», местных копов подозревают в попытке замять убийство политика.

Как пишет издание The Independent, были задержаны сразу 28 полицейских городка с населением 6,5 тысяч человек. Их подозреваются в попытке скрыть убийство кандидата в мэры населенного пункта Фернандо Анхелеса Хуареса, которого застрелили 21 июня.

Изначально подозрение пало на местного начальника отдела общественной безопасности, на защиту которого встали местные полицейские, не позволив его арестовать. Для этого в город стянули мексиканских федеральных агентов, которые повязали всех, кто мешал им работать, включая полицейских.

В итоге, все копы городка взяты под стражу.

Президентские и местные выборы в Мексике пройдут 1 июля.

По данным местных СМИ, за время предвыборной кампании в Мексике были убиты 18 кандидатов разных уровней.

Как писала «Фраза», для шестерых мексиканцев радость от победы своей сборной на ЧМ-2018 стала последней в жизни.